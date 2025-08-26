بقيمة (5) مليارات دينار.. النزاهة تضبط متهماً بمعاملات أراضٍ للدولة في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، ضبط متهم متلبساً بحيازة معاملات تعاقدية تخص أراضٍ عائدة للدولة في محافظة البصرة، تُقدّر قيمتها بأكثر من (5) مليارات دينار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً من مديرية تحقيق البصرة تمكّن من ضبط المتهم متلبساً بحيازة (9) معاملات تعاقدية تعود لقطع أراضٍ تابعة للدولة"، مشيرة إلى أن "المعاملات المضبوطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو (5) مليارات دينار".

وأضافت أن "عملية الضبط نُفذت بناءً على مذكرة قضائية، حيث جرى تدوين أقوال المتهم وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".