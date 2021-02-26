بقيمة 40 مليار دينار.. وضع الحجر الأساس لمستشفى الكرمة في الأنبار

شفق نيوز/ وضع كل من وزيري الصحة حسن التميمي، والتخطيط خالد بتال، خلال زيارة أجروها إلى محافظة الأنبار، يوم الجمعة، حجر الأساس لإنشاء مستشفى الكرمة، فيما اطلعا على مشاريع صحية أخرى في المحافظة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "زيارته إلى الأنبار جاءت بهدف الاطلاع على الواقع الوبائي في المحافظة، ومناقشة خلية أزمة كورونا في الأنبار، حول الأمور التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس".

وأضاف التميمي، "اطلعنا على العديد من المشاريع، كما تم وضع حجر الأساس لمستشفى الكرمة، والاطلاع على نسب الإنجاز في كل من مستشفيات هيت والقائم وحديثة، فضلا عن بعض المشاريع الخاصة بالديلزة، وافتتاح مراكز صحية لدعم المحافظة".

وأشاد بـ"جهود دائرة صحة الأنبار، وموفقها الوبائي الذي يمر بشكل جيد"، مؤكدا وجود "جدول أسبوعي لزيارة محافظات أخرى".

بدوره، أشار قائممقام قضاء الكرمة، أحمد الدليمي، إلى أن "المستشفى الذي تم وضع حجر الأساس له، صباح اليوم، هو من المشاريع التي تم تخصيصها عام 2013، ولكن احتلال داعش للأنبار تسبب بإيقاف المشروع، حاله كحال العديد من المشاريع الأخرى".

وأضاف الدليمي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "وضع حجر الأساس لبناء مستشفى الكرمة، من أهم المشاريع الحيوية في محافظة، كون لا يوجد في الكرمة أي مستشفى أو مركز صحي متطور، مما يزيد العبء عن كاهل المرضى، كونهم يضطرون للذهاب إلى مدن الفلوجة والرمادي أو خارج المحافظة، لغرض تلقي العلاج".

وأكد أن "المستشفى تبلغ سعتها 100 سرير، ومدة إنجازها سنتين، ويتخللها أيضا كافة البنى التحتية للمشفى، مثل الماء والكهرباء وغيرها، وذلك على نفقة ديوان المحافظة".

ووجه محافظ الأنبار، وفقا للدليمي بـ"إعداد الكشوفات للمباشرة بإنشاء المشفى، الذي تبلغ قيمته أكثر من 40 مليار دينار عراقي".