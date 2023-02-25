بقيمة 10 مليارات دولار.. استثمار المثنى: ثلث المشاريع الصناعية في العراق من حصتنا

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار المثنى، يوم السبت، عن عدد المشاريع الصناعية المنجزة وغير المنجزة في المحافظة، مؤكدة انها تشكل ثلث المشاريع الصناعية في العراق.

وقال مدير الهيئة في المحافظة؛ عادل محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد المشاريع الاستثمارية الصناعية في البلاد بلغت 328 مشروعاً استثمارياً، حصة المثنى منها 110 مشاريع".

وبين ان "هذه المشاريع توزعت بين السكنية والخدمية والصناعية الزراعية والصحية والترفيهية والكهربائية، وغيرها من المشاريع القطاعية الاخرى".

وأضاف أن "بعض المشاريع دخلت مرحلة الإنتاج، فيما سيدخل البعض الاخر خلال الايام القليلة المقبلة للعمل، وسيكون العام المقبل عام الحصاد الاكبر للمشاريع الصناعية"، لافتا إلى أن "الكلف المالية لهذه المشاريع تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي".

وأوضح محمد، أن "المشاريع المذكورة المتنوعة التي عمدت هيئة المحافظة إلى استقطابها، ساهمت بتشغيل أكثر من 54 ألف عامل من أبناء مدينة السماوة وضواحيها"، مشيرا إلى أن "هناك مساعٍ لادخال اكبر عدد من اليد العاملة للقضاء على البطالة المتبقية في المثنى مع افتتاح المشاريع الجديدة الصناعية الجديدة".