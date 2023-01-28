بقوة 4.6 درجة.. هزة أرضية تضرب مندلي وخانقين ويستشعرها سكان بغداد

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية في وزارة النقل الاتحادية، اليوم السبت، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 4.6 درجة في مدينة مندلي شعر بها المواطنون في ديالى وبغداد.

وجاء في بيان لقسم الرصد الزلزالي في المديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، ان مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية اليوم السبت في الساعة 4:53.12 بالتوقيت المحلي غرب الحدود العراقية الايرانية، مبينا ان الهزة تبعد 12 كم شمال شرق مندلي من محافظة ديالى.

واوضح البيان ان قوة الهزة بلغت 4.6 درجة وشعر بها السكان في ديالى وبغداد، من دون الاشارة الى حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية.