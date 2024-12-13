بقوة 3.7 درجة.. هزة أرضية جديدة تضرب جنوب الشرقاط

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية في العراق يوم الجمعة، حدوث هزة أرضية داخل الحدود العراقية.

وذكرت هيئة الانواء الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم تسجيل الهزة في محافظة صلاح الدين تبعد 17 كم جنوب قضاء الشرقاط بلغت قوتها 3.7 درجة.

وأضاف البيان انه تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها وسنوافيكم في حالة حدوث أي مستجدات أخرى.

ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية.