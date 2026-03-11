بقوة 3.4 درجات.. تسجيل هزة أرضية على الحدود "العراقية – الإيرانية"

شفق نيوز – ديالى

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها (3.4) درجات قرب الحدود العراقية – الإيرانية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهزة تبعد نحو (8) كيلومترات شرق مدينة خانقين في محافظة ديالى، مبينةً أن المواطنين الساكنين في المناطق القريبة لم يشعروا بها.

ودعا البيان المواطنين إلى الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية.