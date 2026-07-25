بقوة أمنية خاصة.. اعتقال مسؤولين بارزين سابقين وحاليين في بلدية الديوانية

شفق نيوز - الديوانية

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن قوة خاصة من خلية الصقور، بصحبة فريق من هيئة النزاهة، نفذت فجراً حملة دهم وتفتيش استهدفت مسؤولين في بلدية محافظة الديوانية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن العملية أسفرت حتى الآن عن اعتقال مديرَي بلدية الديوانية السابقَين (علي رحمن) و(هاتف سويد)، بالإضافة إلى مدير مشاريع البلدية الحالي (علي عفلوك).

وأكد المصدر أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة للإطاحة بجميع المتورطين بقضايا الفساد في البلدية، وتفكيك ملفات "المشاريع الوهمية" وصرف الصكوك المخالفة للضوابط والتي تقدر بمئات الملايين من الدنانير.