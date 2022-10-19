بقضية فساد.. القضاء يستقدم مديراً عاماً سابقاً في العمل والشؤون الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن صدور أمر باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام بتهمة الإضرار عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، على خلفية عدم إدراج المبالغ كافة الخاصة بتسديد حصة العمّال المضمونين في صندوق الضمان الاجتماعي، فضلاً عن الاختلاف الكبير في المبالغ الخاصة بالشركة العامة لصناعة المضادات الحيوية "اكاي".

وأضافت أن المحكمة أصدرت أمر الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ بناءً على أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.