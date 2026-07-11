بقرة تعترض سيارة مدنية وسقوط 8 ضحايا بحادثي سير في محافظتين

شفق نيوز- صلاح الدين/ الديوانية

أفاد مصدر في مديرية مرور محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين إثر حادث سير وقع على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، نتيجة اصطدام سيارة من نوع "تاهو" ببقرة كانت تعبر الطريق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع على طريق بغداد – كركوك بين قضاء أمرلي وناحية العظيم، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تعرضت السيارة لأضرار مادية نتيجة قوة الاصطدام".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني بمحافظة الديوانية، يوم السبت، بمصرع وإصابة 6 اشخاص بحادثي سير مروعين وسط الديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثي السير وقعا بمنطقة حي الأمين على طريق (ديوانية_سنية) وتسبب بمصرع شخصين اثين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكاني الحادثين وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وتشهد المحافظات بين فترة وأخرى حوادث سير تتسبب بوفيات وإصابات عديدة، وسط تحذيرات حكومية من القيادة بسرعة كبيرة خصوصاً أثناء المساء.