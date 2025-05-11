بقرار وزاري.. منع استخدام الليزر في تنظيم السير (وثيقة)

شفق نيوز/ وافق وزير الداخلية العراقي على طلب قدمه أحد أعضاء مجلس النواب، نص على منع رجال المرور وباقي تشكيلات الوزارة من استخدام أجهزة الليزر المستخدمة لتنظيم حركة السير.

وجاء في الطلب الذي رفعه النائب علي الساعدي، رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وعضو لجنة الأمن والدفاع، تنشره أدناه وكالة شفق نيوز، أن هناك تأثيرات سلبية لهذه الأجهزة على صحة المواطنين، مطالباً بإصدار توجيه بمنع استخدامها لما تسببه من مخاطر على العين.

وأشار النائب الساعدي إلى أن هذه الأجهزة قد تؤثر أيضاً على سلامة العمليات البصرية لدى المواطنين، مما يتطلب سحبها فوراً حفاظاً على الصحة العامة.

وجاء في تهميش وزير الداخلية عبد الامير الشمري على الطلب بأنه "موافق".