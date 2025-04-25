بقرار أمني.. إغلاق مقاهي الرمادي بعد منتصف الليل والمخالف أمام المساءلة

شفق نيوز/ أفاد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار، سعد غازي المحمدي، بصدور قرار يُلزم جميع المقاهي بالإغلاق الكامل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، محذرًا من أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة.

وقال المحمدي لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء استجابة لشكاوى متكررة من المواطنين بشأن الأنشطة الليلية المتأخرة في بعض المقاهي، والتي اعتبرها تشكل مصدر إزعاج وتمسّ بـ"السكينة العامة".

وأضاف: “لن نسمح بتحويل المقاهي إلى بؤر للفوضى أو مواقع تستغل لغايات غير مشروعة تحت غطاء الترفيه”.

وشدد رئيس اللجنة الأمنية على أن الأجهزة المختصة ستُكلَّف بمتابعة دقيقة لتنفيذ القرار، ولن يتم التهاون مع أي جهة تتجاوز التعليمات، موضحًا أن “الهدف الأول والأخير هو الحفاظ على أمن الرمادي واستقرارها”.

وختم المحمدي بدعوة أصحاب المقاهي إلى إبداء التعاون الكامل والالتزام بساعات العمل المحددة، مشيرًا إلى أن القانون سيُطبق بعدالة على الجميع دون استثناء.