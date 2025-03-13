بقرار مفاجئ.. مجلس نقابة المحامين العراقيين يحلّ نفسه (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس، حل نفسه بسبب ما حصل في جلسة الأسبوع الماضي أثناء المصادقة على الموازنة والحسابات الختامية للنقابة من تراشق واتهام وغيرها.

كما قرر المجلس بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، تأجيل موعد الانتخابات المقررة في 24 مارس/آذار الجاري، وتحديد موعد آخر لإجرائها، عازياً ذلك إلى تعذر الصرف على الانتخابات والتنظيم.

وشهد اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين الذي عقد يوم الخميس الماضي (6 مارس/آذار 2025)، اشتباكات بالأيدي وتبادل الاتهامات بين الأعضاء، وذلك أثناء مناقشة التقرير المالي للنقابة.

فيما قررت نقيب المحامين، أحلام اللامي، إحالة تفاصيل الميزانية المالية والحساب الختامي إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة للتحقيق فيها، وذلك دون إجراء تصويت على الميزانية للسنوات الثلاث الماضية.