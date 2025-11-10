بقرار قضائي.. نبش قبر فتاة عراقية بعد شكوك حول أسباب وفاتها

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، عن فتح قبر فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً في ناحية المحلبية غربي الموصل، بعد صدور قرارٍ قضائي يقضي بإعادة التحقيق في ملابسات وفاتها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن ذوي الفتاة كانوا قد أبلغوا بأنها توفيت نتيجة صعقةٍ كهربائية، وتم دفنها في مقبرة السحاجي دون استحصال الموافقات الأصولية أو مراجعة دائرة الطب العدلي، ما أثار الشبهات حول ظروف الحادثة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية التي أجريت بعد فتح القبر أظهرت وجود آثار خنقٍ واضحةٍ في منطقة الرقبة، الأمر الذي يعزز فرضية وقوع جريمة، فيما باشرت الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء عددٍ من ذوي الفتاة للتحقيق في الحادثة.