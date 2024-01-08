بقرار قضائي.. تغييرات في نتائج انتخابات مجلس ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات، قراراً يفضي إلى تغييرات بمقاعد مجلس ديالى بين قائمتين بعد طعن تقدم به أحد المرشحين بشأن آليات توزيع الكوتا.

وبحسب نسخة من القرار الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت قراراً بمنح مقعد الكوتا الرابع لتحالف "الأساس" بزعامة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، للفائزة "دريا فخر الدين رشيد" على حساب المرشح الفائز في القائمة "صباح زيني التميمي" وإلغاء مقعد الكوتا في قائمة "استحقاق ديالى" والذي مُنح للفائزة "مائسة الداوودي" وصعود المرشح الفائز "سالم عباس عبد الله" بدلاً عنها.

وبحسب القرار فإن "الهيئة القضائية وجهت إشعاراً رسمياً لمفوضية الانتخابات بتنفيذ القرار".

ويأتي قرار الهيئة القضائية بعد طعن تقدم به المرشح "سالم عباس عبد الله" حيال آليات توزيع الكوتا ومخالفتها للآليات القانونية واحتساب كوتا النساء بين القوائم.

وأفرزت نتائج انتخابات مجلس ديالى في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023 حصول تحالف "ديالتنا" الوطني بزعامة المحافظ الحالي مثنى التميمي على 4 مقاعد، و3 مقاعد لتحالف "تقدم"، و3 أخرى لتحالف "السيادة"، ومقعدان لقائمة "استحقاق ديالى"، فيما نالت كل من قوائم "عزم" وتحالف "الأساس" والاتحاد الوطني الكوردستاني على مقعد واحد.