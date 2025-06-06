بقدرة 600 ميغاواط.. الخط التركي يدخل الخدمة لتعزيز كهرباء العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية كهرباء المنطقة الشمالية، يوم الجمعة، بأن الخط التركي دخل إلى الخدمة رسمياً، بطاقة تبلغ 600 ميغاواط، بهدف دعم منظومة الكهرباء العراقية، لا سيما في المناطق الشمالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخط الرابط بين العراق وتركيا دخل الخدمة بعد الانتهاء من الفحوصات الفنية والتقنية، وتم ربطه بالشبكة الكهربائية العراقية، لتزويد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وأجزاء من ديالى بالطاقة، حسب الحاجة وخطط الأحمال الموضوعة من قبل وزارة الكهرباء".

وأضاف أن "هذا التطور يمثل خطوة نوعية في ملف استيراد الطاقة، وسيسهم بشكل ملموس في تخفيف الضغط عن الشبكة المحلية، خصوصاً مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف".

وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي عباس حمادي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "إدخال الخط التركي سيوفر دعماً فورياً للشبكة، لكنه يجب أن يكون جزءاً من خطة أوسع لتحسين الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد"، مشيراً إلى أن "الاستقرار في قطاع الكهرباء عامل أساسي في تحريك عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين".

وأوضح حمادي أن "على الحكومة أن تعمل بالتوازي على تحديث البنى التحتية لشبكة النقل والتوزيع، والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة لتأمين مستقبل كهربائي مستدام".

ويُعتبر الخط التركي من المشاريع الإستراتيجية التي عملت عليها وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية، لتعزيز تنوع مصادر التزويد بالطاقة، وتحقيق استقرار أكبر في التجهيز اليومي.