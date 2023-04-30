بقاعات رياضية وعيادات استشارية.. مركز تأهيل لمدمني المخدارت في بغداد (صور)

شفق نيوز/ بقاعات وملاعب رياضية وعيادات استشارية، يمكث مدمنو المخدرات من جميع المحافظات العراقية في مركز تأهيل أنشأته مدينة الطب التعليمية، شرق القناة بالعاصمة بغداد.

وهذا المركز (مركز القناة للتأهيل الاجتماعي)، كان سابقاً مركزاً للشفاء من فيروس كورونا, والآن يعتبر من المراكز الرئيسية في بغداد لتأهيل المدمنين.

ويقدم المركز خدماته في معالجة الإدمان على المخدرات والكحول.

وافتتح المركز في وقت سابق من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويحتوي على 125 سريراً، وهي أسّرة فندقية من الدرجة الاولى وجناح خاص ب16 سريراً وغرف عزل خاصة للمرضى شديدي الادمان.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز في المركز الذي يحتوي أيضا على قاعات رياضية وملعب خماسي وعيادات استشارية (باطنية واسنان ونفسية).

والمركز مفتوح على مدار 24 ساعة ويكون استقبال المرضى صباحا يوميا.

ويوجد في المركز أطباء نفسيين و باحثين نفسيين واداريا يتبع الى دائرة مدينة الطب التعليمية، ويستقبل المدمنين من جميع محافظات العراق والوحدات العسكرية.

ومن المؤمل ان يتم توسيع المركز وتطويره ليحتوي على 300 سرير.