أبقار هولندية حوامل في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أجازت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، دخول شحنة أبقار هولندية حوامل(أباكير) إلى بغداد.

وقال مدير عام دائرة البيطرة محمد عزيز المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة ومن خلال دائرة البيطرة أجازت دخول شحنة من الأبقار الحية الحوامل (أباكير) هولندية المنشأ عبر المحجر البيطري في مطار بغداد الدولي والمستوردة لأغراض التربية"، مبينا أن "لجنة مختصة من الأطباء البيطريين قامت بالكشف على الشحنة البالغ عددها (165) بقرة والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية وضوابط الإستيراد النافذة".

وأضاف أن "الشحنة استوفت جميع المتطلبات الرسمية والشهادات البيطرية ما أتاح السماح بدخولها" مؤكدا على "استمرار جهود الوزارة في حماية الصحة العامة ودعم قطاع الثروة الحيوانية".

وكانت وكالة شفق نيوز، قد كشفت في شباط/ فبراير الماضي، عن انتشار "فيروس غامض" أدى إلى نفوق مئات رؤوس الجاموس، وسط عجز المربين عن احتواء الأزمة وتأخر استجابة الجهات المعنية، وذلك في محافظة بابل، الأمر الذي زاد من مخاوف تحوله إلى وباء في العراق.