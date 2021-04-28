بفعل ضغوطات.. التربية البرلمانية تتوقع إعادة غلق المدارس قريباً

شفق نيوز/ توقعت لجنة التربية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عودة التعليم الالكتروني وإعادة غلق المدارس في عموم البلاد، بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وقالت عضو اللجنة هدى جار الله، لوكالة شفق نيوز، "إننا نتوقع قرب صدور قرار من قبل لجنة الصحة والسلامة العليا، بعودة التعليم الالكتروني في عموم البلاد، بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا".

وأشارت إلى أن "وزارة الصحة رفعت توصية بهذا الصدد عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المدارس بين الطلاب او المدرسين".

وبينت جار الله ان "هناك ضغوطات من قبل النواب من أجل عودة التعليم الالكتروني في عموم البلاد، بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مع وجود ارتفاع الاصابات بشكل كبير في بعض المدارس في مدن عراقية مختلفة، ولهذا نتوقع صدور القرار في القريب العاجل".

ويسجل العراق إصابات مرتفعة بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية تتجاوز يومياً نحو 6 آلاف حالة.

في الأثناء، كشفت لجنة الصحة النيابية تصاعد وتيرة الإصابات بين صفوف الطلبة في المدارس، مطالبة بإلغاء التعليم الحضوري.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي لوكالة شفق نيوز، "سجلنا ملاحظات وابدينا رأينا العلمي والفني على قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشان الدوام الحضوري للصفوف الاولى لمدارس الابتدائية والمراحل المنتهية"، لافتا إلى إنه "من الخطأ إن يكون هناك دوام للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي".

وأضاف أن "هؤلاء الاطفال لا يستطيعون الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، مما يتسبب في المزيد من الاصابات بفيروس كورونا".

وتابع الموسوي، "نلاحظ تسجيل وتصاعد بعدد الاصابات لطلاب المدارس خصوصا المدارس الابتدائية وبين الاطفال"، منوها إلى أن "وزارة التربية تتحمل مسؤولة ذلك".

وطالب عضو اللجنة الصحة النيابية، اللجنة العليا للصحة والسلامة ووزارة التربية، بإلغاء التعليم الحضوري للطلاب المدارس والاعتماد على التعليم الالكتروني.

وفي المجمل يبلغ إجمالي الإصابات بكورونا أمس الثلاثاء مليونا و45 ألفاً و10 إصابات، بينها 15 ألفا و348 وفاة، و920 ألفاً و523 حالة تعاف.