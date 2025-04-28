بفعل إجراءات استباقية.. تراجع كبير لحرائق الصيف في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الاثنين، انخفاض معدلات الحوادث المرتبطة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى نسبة 70% خلال العامين الماضيين، نتيجة الخطة التي تطبقها والخبرة التي تمتلكها في التعامل مع هذه الأجواء الحارة.

وذكر مدير شعبة إعلام المديرية، نواس صباح شاكر، لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الدفاع المدني تتخذ قبيل موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة جملة من الإجراءات الاستباقية، من خلال إعداد خطة متكاملة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية".

والمحور الأول يركز، وفق شاكر، على "إتمام أعمال الكشف الميداني الموقعي وإغلاق المشاريع المخالفة لتوجيهات السلامة، بالتعاون مع المحافظين".

وأوضح شاكر، أن "ذلك يأتي في إطار جهود القضاء على أسباب نشوب حوادث الحريق، من خلال تطبيق إجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، والتي تتضمن توفير مستلزمات الإطفاء، وأنظمة الإنذار المبكر، وأجهزة كشف الحريق، بالإضافة إلى توزيع طفايات الحريق".

وأضاف: "كما يتم تفعيل الجانب التوعوي والتثقيفي للمواطنين بخصوص إجراءات السلامة وتجنب الإهمال بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع، وكذلك التوعية من خلال إصدار جملة من الإرشادات تُبَث عبر المحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي".

أما المحور الثاني، فهو بحسب شاكر، يتعلق بالإجراءات، "حيث تعمل مديرية الدفاع المدني على استكمال كافة التحضيرات والتأهيل والجاهزية للأفراد والمعدات".

وبيّن أن "ذلك يأتي مع التركيز على تعزيز القدرات البدنية والمهارات الفنية والعلمية لدى رجال الدفاع المدني، من خلال إدخالهم في دورات تدريبية تطويرية وأداء تمارين ميدانية تعكس كيفية التعامل مع أصعب الحوادث في مختلف الظروف".

وعن المحور الثالث والأخير، أشار شاكر، إلى أن "مديرية الدفاع المدني تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وقد أثبتت نجاحها من خلال تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات الحوادث خلال العامين الماضيين، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 70%".

وأكد، أن "مديرية الدفاع المدني تسعى إلى تطبيق خطة للإسناد المتبادل بين المديريات في جميع المحافظات، بهدف تعزيز الجهود وفق الحاجة الفعلية، وتتمتع هذه الخطة بمرونة كبيرة لدعم المديريات التي تواجه حوادث تتطلب تدخلاً إضافياً".