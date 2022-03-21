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بفعاليات متنوعة.. ديالى تقيم مهرجاناً ربيعياً في موقع مرشح للائحة "التراث العالمي"

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-21T16:07:40+0000
بفعاليات متنوعة.. ديالى تقيم مهرجاناً ربيعياً في موقع مرشح للائحة "التراث العالمي"

شفق نيوز/ افتتح في محافظة ديالى، يوم الاثنين، موقع أثري يعود للعهد الساساني، فيما أقيم مهرجان على أرض الموقع تضمن فعاليات متنوعة ضمن الاحتفالات بأيام فصل الربيع، فضلا عن إحياء وحماية هذه المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "البيت الثقافي في ديالى أحد تشكيلات دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبالتعاون مع مفتشية الآثار في المحافظة ومديرية الشباب والرياضة وبيت المقام العراقي ومعهد الفنون الجميلة في بعقوبة، أقام مهرجان الربيع الثقافي الأول على موقع الزندان الاثري في أطراف قضاء المقدادية، شمالي شرق بعقوبة".

وأضاف المراسل أن الهدف من هذا المهرجان هو الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية الشاخصة في المحافظة وإبرازها لجميع العراقيين ونقل رسالة حب وتكاتف أهالي المحافظة في أيام فصل الربيع.

ووفقا للمراسل، فقد شمل المهرجان فعاليات لعدد من مدارس قضاء المقدادية وعروضاً رياضية لاتحاد الكيوكوشنكاي، وفعاليات افتتاح موقع الزندان الأثري بشكل رسمي والذي نقب في الفترات الزمنية الماضية وعرض كافة المعلومات المهمة عنه، كما شهد المهرجان معرضاً لعرض العملات والأوسمة والطوابع البريدية النادرة لـ"علي أبو شام" والتي نالت إعجاب الحاضرين.

وأكد مدير مفتشية آثار ديالى احمد عبد الجبار خماس في وقت سابق لوكالة شفق نيوز؛ إن "الدائرة وبالتعاون مع الجهات المختصة أنجزت التقارير الابتدائية والنهائية لإدراج معلم الزندان الأثري في اطراف قضاء المقدادية، (40 كم شمال شرق بعقوبة) ضمن اللائحة التمهيدية المعتمدة دوليا لإدراج المعالم تحت حماية التراث العالمي"، مبينا أن "المرحلة الثانية من الادراج تخضع لضوابط ومعايير دولية لا تقل عن عامين".

ويعتبر تل الزندان من أكبر المواقع الأثرية والتاريخية الشاخصة في محافظة ديالى، ويَقع على بعد 12 كلم جنوب قضاء المقدادية، ويعود إنشاؤه إلى العهد الساساني بين القرنين الثاني والثالث الميلادي.

وتل الزندان عبارة عن بناء ضخم على شكل مستطيل يمثل طراز البناء في ذلك العهد، وكان يتكون من 16 برجاً بقي منها 12 برجاً، وله بابان. ويبلغ سمك جدار البرج 19 قدماً ويحوي كل منها ثلاث فتحات معدة لوقوف حارسين، وهذا ما يؤكد الغرض الأساسي من التصميم الذي استخدم آنذاك لصد الهجمات الرومانية.

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