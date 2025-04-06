بفارق 10 درجات.. بغداد على موعد مع انخفاض في حرارة الطقس

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة في العاصمة بغداد نهار ومساء يوم الخميس المقبل الموافق (10 نيسان/أبريل الجاري) عن اليوم الذي يسبقه (الأربعاء) بفارق يصل إلى 10 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذا الانخفاض سيشمل باقي المدن بدرجات متفاوتة.

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية أوضحت في تقرير سابق ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تحديثات نماذج الطقس تشير الى استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خلال هذا الأسبوع وتبلغ ذروة الارتفاع يوم الأربعاء الموافق 9 نيسان/أبريل الجاري، لتصل درجات الحرارة لـ40 درجة مئوية في مدن وسط وجنوب البلاد وأقل قليلاً في باقي المدن".

وبين التقرير، أن "درجات الحرارة تعود للانخفاض بشكل ملحوظ يوم الخميس الموافق 10 نيسان/أبريل الجاري بفارق عن المعدل العام يصل إلى 7 درجة مئوية، لتكون الأجواء ربيعية معتدلة نهاراً، باردة ليلاً، لفترة تستمر ما بين 6-5 أيام".