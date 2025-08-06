بفارق ملياري دينار.. ضبط 5 موظفين في النجف بتهم اختلاس

شفق نيوز- النجف

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاربعاء، عن ضبط خمـسة موظفين في النجف، بتهم التـلاعبِ والاختلاس وإحداث ضرر بالمال العام بفارق ملياري دينار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكل شفق نيوز، انه "تم ضبط ثلاثة مُتَّهمين في هيئة إعمار المحافظة، وذلك جرَّاءَ التلاعب وإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، إضافة الى ضبط مُتَّهمين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الكوفة".

واضاف البيان ان "فريقاً من مكتب تحقيق النجف، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالجرمِ المشهود، وذلك جرَّاء تلاعبهم في مبلغِ السلفة الأخيرة المصروفة لمشروع (ماء المشخاب) المُحال على إحدى الشركات من قبل هيئة الإعمار في المدينة"، لافتة الى "وجودِ فارقٍ في المبلغِ المرفوع من قبل دائرة المهندس المقيم البالغ مليار و27 مليون دينار، في وقت بلغت فيه الأموال المصروفة، ثلاث ملياراتٍ و27 مليون دينار من خلالِ عمليَّة حكّ وشطب الرقم، إضافة الى وجودِ فقراتٍ إضافية خاصة بالمشروع غير موجودة ومرفقة، ممَّا أدَّى الى صرف مبلغ ملياري دينار دون وجه حقٍّ".

وتابع، انه "وفي عمليةٍ منفصلةٍ تمكَّن فريقُ عمل من المكتب نفسه من ضبطِ مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الكوفة بالجرمِ المشهود، وذلك إثر قيامهم باختلاس مبالغ الرسوم الخاصَّةِ بمجزرة الكوفة للأعوام الثلاث الماضية، وعدم تنظيم وصولات قبضٍ عن بعض عمليَّات ذبح المواشي في المجزة، واختلاف في تطابقِ المعلومات بين سجلاتِ المجزرة وسجلات دائرة البيطرة بشأن أعداد المواشي الداخلة إلى المجزرة".

وأوضح أنَّه "جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة في العمليّتين المُنفَّذتين، بأصل وصولاتِ الصرف والكشوفاتِ الخاصَّة بالمشروع، ووصولات القبض والسجلات وفقاً لأحكام المادتين 340 و315 من قانونِ العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقَّهم”.