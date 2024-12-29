بـ700 عامل.. عمال بلدية الحلة يتحدون البرد بالنظافة (صور)

شفق نيوز/ رغم أجواء الشتاء الباردة، خاصة مع ساعات الليل، حيث تنخفض الحرارة كثيراً عما كانت عليه في النهار، ظهر عمال النظافة في محافظة بابل، وسط الحلة، في تحدٍ كبير وهم يواصلون تنظيف شوارع المدينة في أجواء يلفها البرد والضباب.

تظهر صور، التقطتها كاميرا وكالة شفق نيوز، عمال النظافة وهم يقومون بتنظيف الشوارع خلال حملة تنظيف ليلية في ظل انخفاض درجات الحرارة وسط مدينة الحلة في محافظة بابل.

وقالت مسؤولة شعبة الاعلام في مديرية بلدية الحلة وداد العبادي، لشفق نيوز، إن "عمال النظافة في مديرية بلدية الحلة في تمام الساعة الثامنة ليلا يواصلون الخدمات في أجواء الشتاء الباردة بهدف إيجاد بيئة تليق بمواطني الحلة".

ولفتت العبادي إلى أن "عدد عمال النظافة 700 عامل"، مبينة أن "أهم المعرقلات التي يواجهها العمال تكمن في عدم تعاون مواطنينا معهم، ورمي النفايات بشكل عشوائي".

وبينت أن "مشكلة الستوتات والقلابات الأهلية كذلك التي تنقل النفايات والانقاض وتلقيها في الساحات العامة وأرصفة الشوارع الرئيسة".