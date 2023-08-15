بعد الوجبة الرابعة.. العمل تدفع رواتب إعانة لأكثر من 300 ألف أسرة جديدة

شفق نيوز / كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن شمول 60 ألف أسرة جديدة بالإعانة الاجتماعية، فيما أكدت استكمال إجراءات الباحث الاجتماعي لأكثر من مليون و800 ألف أسرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت أربعة وجبات في وقت سابق، الأولى شملت بحدود 120 ألف أسرة، والثانية بحدود 52 ألفاً أغلبهم من ذوي الإعاقة، والثالثة شملت أكثر من 65 ألف أسرة، أما الرابعة والأخيرة فشملت أيضاً 65 ألف أسرة".

وأضاف العقابي، أن "خلال الأيام القادمة سيتم إطلاق الوجبة الخامسة والتي ستشمل 60 ألف أسرة تقدمت بطلبات الإعانة الاجتماعية عن طريق الموقع الإلكتروني والورقي"، مشيراً إلى أن "شمول الأسر بالاعانة الاجتماعية يعتمد يعتمد على خط الفقر والنسبة السكانية للمحافظة".

وأكد أن "وزارة العمل جادة في السنة الأولى بشمول 500-600 ألف أسرة بالإعانة الاجتماعية، إذ شملت خلال الوجبات السابقة أكثر من 300 ألف أسرة".

ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى "استكمال إجراءات الباحث الاجتماعي لأكثر من مليون و800 ألف أسرة، ولم يبق سوى أعداد قليلة لم يتم البحث عنها".

وختم العقابي حديثه، بتوجيه دعوة للأشخاص الذين لم يخرج لهم الباحث الاجتماعي، إلى "مراجعة أقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات والمدن العراقية".