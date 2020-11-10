بـ4 صافرات إنذار.. دفاع مدني نينوى يباشر بخطة لمواجهة الفيضانات

شفق نيوز/ بدأت دائرة الدفاع المدني في نينوى، يوم الثلاثاء، تنفيذ خطة لمواجهة الفيضانات والسيول الموسمية.

وقال المقدم سعد الجبوري مسؤول شعبة العلاقات والاعلام في المحافظة لوكالة شفق نيوز؛ ان "المديرية وضعت خطة لمواجهة الفيضانات والسيول مع بدء موسم الشتاء".

وأضاف الجبوري، ان "أولى الفعاليات ستكون تجربة وتهيئة صافرات الإنذار الموجودة في المحافظة والتي تستخدم في حالات الطوارئ والكوارث مثل الزلازل أو الفيضانات او السيول وذلك لتنبيه المواطنين ليلاً خصوصاً في المناطق التي تجتاحها السيول أثناء موسم الشتاء".

أما بشأن عدد صافرات الانذار في المحافظة، بين مسؤول شعبة العلاقات والاعلام، أن "الصافرات المتبقية هي 4 من أصل 20 صافرة في عموم المحافظة"، لافتاً إلى أن "تنظيم داعش قام بسرقة 16 صافرة".

وأوضح الجبوري؛ ان "هذه الصافرات لم تعمل منذ سنوات، ونعمل على اعادة صيانتها وتهيئتها وتثقيف الناس على الاستماع لها حتى يكون لديهم فكرة عن الغايات من استخدام الصافرات وهي أخذ الحيطة والحذر".

ولفت إلى أن "هنالك بعض الأحياء التي تجتاحها السيول في الشتاء تحتاج الى توعية الناس فيها حول فائدة الصافرات، فقد كانت تعلق العوائل داخل منازلها ليلاً ولا يشعرون بوصول السيول الى منازلهم حتى تدخل المياه اليها ويبقون عالقين فيها، مثلما حدث في مناطق المأمون والزنجيلي والقوسيات في العام الماضي عندما ارتفع منسوب المياه داخل منازلهم الى أكثر من متر وفي أجزاء من هذه الأحياء وصل مستوى المياه فيها الى مترين تقريباً".