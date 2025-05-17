بـ3 محافظات.. مقتل ممرضة على يد ابن عمها وشاب بظروف غامضة وحادث يفجع عائلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، بتسلم دائرة الطب العدلي جثة شاب قُتل في ظروف غامضة وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطب العدلي في كركوك تسلم جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، قضى متأثراً بعدة طعنات بسلاح أبيض"، مشيراً إلى أن "الجثة عُثرت عليها في حي عدن وسط المدينة".

وأضاف المصدر أن "الضحية ينحدر من حي الخضراء، وأن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وهوية الجناة".

مقتل ممرضة بإطلاق نار داخل عيادة في حي الزهور شرقي الموصل… والمتهم بقبضة الشرطة

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بمقتل ممرضة شابة إثر تعرضها لإطلاق نار داخل عيادة طبية في حي الزهور شرقي مدينة الموصل، مؤكداً إلقاء القبض على الجاني بعد وقت قصير من الحادثة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنة تعمل كممرضة في إحدى العيادات الطبية في حي الزهور شرقي الموصل، قُتلت بعد تعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل أحد أقربائها أثناء عملها".

وأوضح أن "المتهم هو ابن عم الضحية، وسبق له أن تقدم للزواج منها لكنها رفضت، ما دفعه إلى ارتكاب جريمته اليوم بدافع شخصي"، مضيفاً أن "دورية من الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه فوراً وضبط السلاح المستخدم بحوزته".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات جارية مع المتهم تمهيداً لإحالته إلى القضاء وفقاً للإجراءات القانونية".

في حين لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون، معظمهم من عائلة واحدة، إثر حادث سير مروّع وقع، على طريق تكريت – الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع نتيجة تصادم بين سيارتين حديثتين بسبب السرعة الفائقة والتجاوز الخاطئ، ما أسفر عن مصرع عدد من الركاب وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 11 شخصاً بين قتيل وجريح، معظمهم من عائلة واحدة كانوا يستقلون إحدى المركبتين".

وأضاف المصدر أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني حضرت إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث".