بـ3 محافظات.. غرق ثلاثة أبناء عم ومدينة تحظر السباحة

شفق نيوز- نينوى/ صلاح الدين/ كركوك

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة فتيان غرقاً داخل جدول مائي في قرية تويم التابعة لناحية حميدات شمالي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة فتيان من أبناء قرية تويم التابعة لناحية حميدات تعرضوا للغرق داخل جدول مائي يقع ضمن منطقة سكنهم"، مبيناً أن "اثنين من الضحايا من مواليد 2014 وهما أبناء عمومة، فيما كان الثالث من مواليد 2015".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ والأهالي تمكنوا من انتشال الجثامين، وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية" مشيراً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة".

إلى ذلك أعلن قائممقام قضاء طوزخورماتو، ذو الفقار حيدر، اليوم الجمعة، إصدار قرار بمنع السباحة في مشروع طوز – كفري الموحد، وذلك على خلفية تزايد حوادث الغرق في المشروع.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان، ويهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق التي يتعرض لها الشباب والأطفال في المشروع.

وأضاف أن الدوريات والمفارز الأمنية ستتولى متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مبيناً أن عمليات المراقبة ستشمل أكتاف المشروع من مقتربات مطعم جنة العراق وصولاً إلى القناة الرئيسة قرب المدخل الغربي للقضاء.

وأوضح أن الإدارة المحلية وجهت أئمة وخطباء الجوامع والمنابر الحسينية، فضلاً عن القائمين على الندوات والورش المجتمعية ووسائل الإعلام، إلى تكثيف حملات التوعية بشأن مخاطر السباحة في المشروع والأنهار الأخرى، للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار حيدر إلى أن القرار يأتي في ظل ارتفاع مناسيب المياه وزيادة قوة التيارات المائية خلال فصل الصيف، الأمر الذي أدى إلى تسجيل عدد من حوادث الغرق في الفترة الأخيرة.

وكان طفل يبلغ من العمر تسع سنوات قد لقي مصرعه غرقاً، اليوم الجمعة، أثناء محاولته السباحة في مشروع ماء طوزخورماتو، في حادثة دفعت السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي حادثة أخرى، أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بالعثور على طفلة حديثة الولادة مرمية في أحد شوارع منطقة دوميز، قبل نقلها إلى مستشفى الأطفال وإيداعها قسم الخدج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفرزة أمنية عثرت على طفلة حديثة الولادة متروكة في أحد شوارع منطقة دوميز بمدينة كركوك، مبيناً أن القوة الأمنية سارعت إلى نقلها إلى مستشفى الأطفال بعد التأكد من أنها ما تزال على قيد الحياة.

وأضاف أن الكوادر الطبية أجرت الفحوصات الأولية للطفلة فور وصولها إلى المستشفى، حيث تبين حاجتها إلى رعاية صحية خاصة، ليتم إدخالها إلى قسم الخدج ومتابعة حالتها من قبل الأطباء والملاك التمريضي المختص.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة والوصول إلى ذوي الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، الأمر الذي يثير مخاوف الأوساط الاجتماعية والحقوقية بشأن تنامي هذه الظاهرة وانعكاساتها الإنسانية والاجتماعية.

وبحسب رصد لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الحادثة تمثل الحالة الخامسة التي يتم تسجيلها في كركوك خلال العام الحالي، بعد العثور على أطفال حديثي الولادة في حوادث مماثلة بمناطق مختلفة من المحافظة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات أو الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

ودعا مختصون في الشأن الاجتماعي إلى تعزيز برامج التوعية والدعم الأسري وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدين أهمية توفير بيئة آمنة للأطفال وحماية حقوقهم الأساسية منذ اللحظات الأولى لولادتهم.