بـ3 محافظات عراقية .. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بحادثي سير وهجوم مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بأن مدنيا أصيب بثلاث طلقات نارية من شقيقيه بعد اقتحام وسط المحافظة، وفي الوقت ذاته وقع حادثا سير في محافظتي بابل واسط، أسفرا عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مستشفى كركوك تلقى شخصاً يُدعى (س. ي. س) من سكنة حي العروبة وسط كركوك، حيث انه كان مصاباً بثلاثة عيارات نارية في ساقه الأيمن، وكان ينزف عند وصوله وعظام رجله المصاب فيها كسور".

وأضاف المصدر أن "المصاب اطلقت عليه ثلاثة أعيرة نارية من سلاح نوع كلاشنكوف بساقه اليمين من قبل اثنين من اشقائه لوجود خلافات عائلية بينهم"، مشيرا إلى أنه "تم إصدار أمر قبض على الشقيقين اللذين فرا الى جهة مجهولة بعد الهجوم على شقيقهم".

في حين لفت مصدر آخر إلى مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بحادثي سير وقعا صباح اليوم بمحافظتي بابل واسط.

وفي التفاصيل، قال المصدر شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على طريق حلة - بغداد، مقابل قرية (البو علوان) شمال محافظة بابل، نتيجة تصادم 4 عجلات".

وبيّن، أن "الحادث أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 5 من الرّكاب، في السيارات الأربع".

وفي الحادث الآخر،أوضح المصدر، أن "حادث سير وقع على طريق النعمانية في محافظة واسط، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم حالة حرجة".