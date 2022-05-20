بـ25 وحدة إطفاء.. الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق بمجمع تجاري ببغداد (صور)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري وسط بغداد.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، عن اندلاع حريق كبير في مجمع تجاري بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المجمع "مخالف لتعليمات الدفاع المدني مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الإشتعال متخذ لتجارة للمفروشات والاحذية الأوروبية في منطقة الكرادة سبع قصور وسط بغداد.

واشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة دفعت بـ 25 فرقة إطفاء تخصصية اضافة الى زج فريق البحث والإنقاذ التابع لها من أجل اقتحام المبنى و اضطرت الى استخدام معدات الانقاذ الهيدروليكية لكسر الاقفال الموصدة حتى نجحت بالوصل الى قلب النيران والسيطرة عليها وإخمادها بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

ولفت الى أن الدفاع المدني طلب استدعاء خبير الأدلة الجنائية للكشف وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.