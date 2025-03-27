بـ21 مليار دينار.. خطة لاحتواء خطر "طريق الموت" بين ديالى والسليمانية

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء خانقين في ديالى، جواد فيض الله، يوم الخميس، عن خطة حكومية لاحتواء مخاطر ما وصفه بـ"طريق الموت" الرابط مع محافظة السليمانية.

وقال فيض الله لوكالة شفق نيوز، إن "طريق خانقين - كلار الرابط بين محافظتي السليمانية وديالى، شمال شرقي الأخيرة، يعتبر من أخطر الطرق ويشهد حوادث مرورية يومية تسفر عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص ولهذا يسمى في المدينة بطريق الموت لأن حركة السير ذهاباً وإياباً فيه بمسلك واحد (سايد واحد)".

وأضاف "الجهات الحكومية وضعت خطة لاحتواء مخاطر الطريق من خلال إنشاء اتجاه حركة جديد وتأهيل الحالي"، لافتاً إلى أن "إجراءات إحالة المشروع وبدء تنفيذه وصلت إلى مراحل متقدمة في وزارة الإعمار والإسكان بقيمة 21 مليار دينار وبطول 30-35 كم".

وأشار قائممقام خانقين إلى أن "تطوير وتأهيل الطريق ستكون له آثار إيجابية على حركة المرور والحد من حوادث السير، لاسيما أن الطريق يعتبر من أهم الطرق الإستراتيجية التي يمر عبرها المسافرين بين ديالى والسليمانية، فضلاً عن نقل البضائع التجارية".