بـ140 فرقة وأكثر من  100 سيارة إسعاف.. الصحة تعلن خطة زيارة النصف من شعبان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، يوم الأحد، تفاصيل خطة زيارة النصف من شعبان، مؤكداً وجود 140 فرقة صحية وأكثر من 100 سيارة إسعاف تعمل في محافظة كربلاء لتأمين الزيارة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى دائرة صحة كربلاء، بحضور المدير العام لدائرة الصحة العامة، رياض الحلفي، والمدير العام لصحة كربلاء صباح الموسوي بمحافظة كربلاء، والمتحدث الرسمي للوزارة، سيف البدر.

وقال الوزير خلال المؤتمر إن "خطة وزارة الصحة الخاصة بزيارة النصف من شعبان لهذا العام تتمثل في عدة مفاصل"، مبيناً أن "الخطة تضمنت الجانب الوقائي والذي يتضمن فحص الأطعمة ومراقبة نوعية الغذاء والشراب المقدم للزائرين".

وأضاف أن "عدد فرق الرقابة الصحية المشاركة في الخطة هو 55 فرقة، وهناك 50 فرقة لتعزيز الصحة والتوعية، مع وجود 10 فرق لمتابعة الأمراض الانتقالية، و25 فرقة للاستجابة السريعة أي التعامل مع حالات الطوارئ من خلال فرق جوالة داخل المدينة".

وأشار الحسناوي، الى أن "عدد المفارز الطبية الثابتة والمتحركة بلغ 30 مفرزة، مع استنفار مستشفيات المحافظة كافة مع تعزيز الخدمات من خلال تهيئة قناني الدم اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية"، مؤكداً أن "هناك 108 سيارات إسعاف عاملة داخل مدينة كربلاء".