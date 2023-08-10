بـ13 منطقة ومدينة .. العراق يتسيد العالم بأعلى درجات الحرارة (جدول)

شفق نيوز/ تسيدت 13 مدينة ومنطقة عراقية اليوم الخميس، العالم بأعلى درجات الحرارة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "خانقين" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة " العمارة" في العراق وبواقع 49 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة " البصرة- الحسين" في العراق وبواقع 49 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "كربلاء" في العراق رابعاً وبواقع 49 درجة مئوية، وجاءت منطقة " كركوك" في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن منطقة "الرفاعي" في العراق جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة " بدرة " في العراق، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 48.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "كوت- الحي" في العراق ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 48.6 درجة مئوية، كما جاءت مدينة "الناصرية " في العراق تاسعاً وبدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة " النجف الاشرف" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، تليها منطقة " علي الغربي" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الطوز" في العراق في المرتبة الـ 12 بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الكوت" في العراق بالمرتبة الـ 13 بدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة مئوية، تليها "مطار فهد الدولي" في السعودية بالمرتبة الـ 14 بدرجة حرارة 48.3 درجة مئوية، تليها مدينة " العمادية" في ايران بالمرتبة الـ15 والاخيرة بدرجة حرارة 48.3 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: