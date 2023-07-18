بـ100 إسعاف و12 مستشفى.. صحة كربلاء تتهياً لزيارة عاشوراء وركضة طويريج

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، وضع خطة طوارئ خاصة لزيارة عاشوراء.

وقال مُدير عام الدائرة صباح الموسوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "دائرته أنهت استعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام، كما تم تهيئة ملاكاتها بما يتناسب وحجم هذه المناسبة الكبيرة بغية تقديم أفضل ما يُمكن من الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة".

وأضاف الموسوي، إن "المُؤسسات الصحية المشمُولة بتنفيذ الخطة، ستتم إدارتها من خلال غرفة عمليات الدائرة، والتي ستقوم أيضاً بالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة المحلية ودوائرها الخدمية، والأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين والدوائر الصحية في المُحافظات المجاورة".

وبيَن المُدير العام، إن "الخطة تضمنت توزيع 100 عجلة إسعاف وتجهيزها بالأدوية والمُستلزمات الضرورية، وجعلها مُرابطة في المناطق المهمة والتي تشهد عادة زخماً بشرياً، وبالأخص أثناء ركضة طويريج، مع تهيئة 8 مُستشفيات حكومية، و 4 أهلية ستكون تحت تصرف دائرة الصحة لإستقبال المرضى الذين يحتاجون لعمليات طارئة ، وفتح مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى ع الجراحي التخصصي، كما تمت تهيئة 35 فرقة صحية لمُراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين".

ولفت الموسوي الى إنه "سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية العباسية الشرقية، العباسية الغربية، باب بغداد وتجهيزها بكافة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ".

وأكد الموسوي، إن "تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المُتعَلقة بالأمراض الإنتقالية، ستكون لها الأولوية عند تطبيق الخطة"، داعياً في الوقت عينه المُواطنين وزائري المحافظة الى "الإلتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية الهامة والإحترازية التي تصدرها الجهات الصحية، حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وحفاظا على المكتسبات الصحية التي مارسناها في التصدي لتلك الأمراض وخاصةً خلال جائحة كُورونا".

وفي مجال التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ودوائرها الصحية، أكد أن "وزارة الصحة وضعت كافة إمكانياتها لدعم الجهد الطبي والصحي وتلبية إحتياجات ومُتطلبات الزيارة إلى جانب قيام دائرتي الصحة في بابل والنجف بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود الإدارية للمُحافظتين " .