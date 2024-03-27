بـ 600 مليار دينار.. نينوى تعلن اكمال إدراج خطة مشاريعها لعام 2023

شفق نيوز/ اعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاربعاء، اكمال إدراج خطة المشاريع لعام 2023 بقيمة تجاوزت الـ 600 مليار دينار عراقي.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، ان "محافظة نينوى اولى المحافظات العراقية التي أكملت إدراج خطة 2023 بمبالغ قيمتها تجاوزت الـ 600 مليار دينار عراقي".

وأوضح الدخيل أنه "باكمال الخطة تعتبر نينوى اولى المحافظات العراقية التي تعلن إكمال خطتها التي تضمنت إطلاق الأموال للمشاريع المستمرة في محافظة نينوى ومنها الاستراتيجية مثل مطار الموصل بالاضافة لمشاريع جديدة جرى إقرارها"

وأثنى الدخيل على "جهود معاونية وقسم التخطيط في محافظة نينوى على جهودهم في اكمال هذه الخطة".

وغالباً ما تعاني نينوى من تأخر إكمال خططها وإدراج المشاريع، ومازالت بعض المشاكل تواجه خطة الأمن الغذائي والتي انطلقت منذ عامين تقريباً.