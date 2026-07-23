بـ 3 محاور و2500 حافلة.. بابل تُطلق خطة أمنية وخدمية واسعة لتأمين الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بابل

أكد مسؤولون أمنيون ومحليون في محافظة بابل، اليوم الخميس، اكتمال الاستعدادات كافة لإطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، مشددين على وجود تنسيق استخباري وأمني عالٍ بين مختلف الأجهزة لتأمين الزائرين وضمان انسيابية حركتهم نحو كربلاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد لإعلان انطلاق الخطة، نظمه المقر المسيطر لآمرية بابل التابع لقيادة عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي، بحضور مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي، اللواء علي الحمداني، إن "هناك تنسيقاً كبيراً مع قيادة شرطة بابل على مستوى العمليات الاستباقية والجهد الأمني في شمال المحافظة، وقد أثمر هذا التعاون عن مستوى متقدم من التنسيق"، مبيناً أن "المقر المسيطر سيكون على تواصل مستمر مع جميع الأجهزة الأمنية والخدمية، إلى جانب وجود عمل استخباري كبير لدعم الخطة الأمنية".

من جانبه، أوضح محافظ بابل، علي تركي، أن "الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل شمال بابل الذي تمسكه الشرطة الاتحادية، فضلاً عن محور الرد السريع و المقر المسيطر للحشد الشعبي في جنوب المحافظة ووسطها"، مشيراً إلى أن "الدوائر الخدمية تعمل بالتوازي مع الجهد الأمني، فيما يشارك أصحاب المواكب وجميع المؤسسات في إنجاح الزيارة".

بدوره، بيّن قائد شرطة بابل، اللواء عباس الزركاني، إن "الشرطة الاتحادية تتولى تأمين محور شمال بابل، الذي يتكون من خمسة محاور، أربعة منها مخصصة لحركة الزائرين المشاة، والخامس لحركة العجلات عبر طريق جرف النصر ذهاباً وإياباً، إلى جانب محور الجنوب".

وأضاف أن "هيئة الحج والعمرة ستتولى تنفيذ خطة التفويج العكسي، من خلال تخصيص 2500 حافلة مكيفة موزعة بين محافظات بابل وكربلاء والنجف".

وفي السياق الخدمي، أشار رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، إلى التواصل مع محافظات نينوى والأنبار والبصرة وذي قار لاستقدام آليات حوضية وكابسات نفايات لدعم الخطة، فيما أكد معاون رئيس أركان الحشد الشعبي، ياسر العيساوي، على الأهمية الاستراتيجية لبابل كمعبر رئيس لزوار الاربعين.

وتأتي هذه التحضيرات بالتزامن مع إعلان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، بدء انطلاق الخطة الأمنية ميدانياً من أقصى جنوب العراق في البصرة باتجاه كربلاء.

يُذكر أن المسلمين الشيعة يحيون ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).