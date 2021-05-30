بـ 236 شائعة خلال أسبوع .. ارتفاع مستوى الأخبار الزائفة والمضللة في العراق

شفق نيوز/ اكد المركز العراقي لمحاربة الشائعات يوم الأحد أن سبب ارتفاع مستوى الاخبار الزائفة والمضللة الأسبوع الماضي هو أعتماد وسائل الاعلام والصحفيين على منصات تواصل اجتماعي تدعم الفوضى والانقسام المجتمعي ابرزها ( صابرين نيوز والصفحات الوهمية الاخرى )

وقال المركز في تقريره الاسبوعي " تم رصد مايقارب ٢٣٦ شائعة الجزء الاكبر منها كان مصدرها قناة على التلكرام تسمى صابرين اضافة الى بيجات وصفحات وهمية كانت تستهدف أمن الدولة واستهدافها بشكل علني وصريح من خلال بث صور واخبار مزيفة تحرض على القتل والفوضى ".

وحذر المركز في تقريره وسائل الاعلام والمواطنين من هذه القنوات والمنصات التي لا تختلف عن منصات العصابات الارهابية من حيث نوع الخطاب والتحريض والتي لاتمثل اي جهة حكومية او غير حكومية سوى مجموعة اشخاص مستفدين من صناعة الفوضى للحصول على متابعين للمتاجرة بهم .

وأضاف المركز الى أن المادة ١٧٩ اولا من قانون العقوبات العراقي تشمل اصحاب هذه القنوات والمروجين لاخبارها حيث تنص المادة على ((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة و كان من شأن ذلك الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة).