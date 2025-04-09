بـ"مبيد" و"نفط" .. انتحار فتاة وامرأة في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بانتحار فتاة وامرأة بحادثين مختلفين في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتاة مواليد العام 2006 أقدمت على الانتحار بواسطة تناولها "مبيد حشائش" داخل منزلها ضمن ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة، مبينا أنه حسب ادعاء ذويها لديها مشاكل عائلية مع زوجها.

وفي حادث آخر أشار المصدر، الى انتحار امرأة من مواليد 1997 بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط اعلى سطح منزلها ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد من دون معرفة أسباب الحادث.