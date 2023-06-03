بـ"طريقة وحشية" .. عراقي يتعرض للضرب والسرقة في مدينة ديترويت (فيديو)

شفق نيوز/ تعرض رجل من الجالية العراقية المقيمة في الولايات المتحدة، اليوم السبت، إلى حادث مأساوي في مدينة ديترويت أكبر المدن في ولاية ميشيغان الأمريكية.

وذكرت صفحة الجالية العراقية في الولاية بمدونة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن عماد العيداني الذي يبلغ من العمر 55 عاما تعرض للسرقة والضرب المبّرح اثناء خروجه من أحد المتاجر في ديترويت هذا اليوم.

ووفقا للمنشور فإن عماد يرقد في العناية المركزة حالياً، وحالته الصحية حرجة جدًا.

وبثت قناة الرابعة المحلية في ديترويت وبشكل عاجل بإحدى نشراتها الإخبارية لهذا اليوم، النبأ موثقاً بتسجيل فيديو حيث يظهر قيام شخص من ذوي البشرة السمراء برفع آخر عالياً بيديه، ودكّه بالأرض بطريقة وحشية.

وقالت القناة ان الشخص المعتدى عليه هو العراقي عماد العيداني.