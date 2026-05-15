بـ"رذاذ الفلفل".. تفاصيل محاولة هروب صاحب تطبيق "سنتات" من محكمة النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة هروب صاحب تطبيق "سنتات"، المتهم بالنصب والاحتيال، من محكمة استئناف النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة التي وضعت لتهريب (صاحب تطبيق سنتات) أثناء تواجده في محكمة جنح النجف، من أجل مرافعة على قضية مطلوب فيها تمثلت بوضع علبة رذاذ الفلفل في صندوق إحدى الحمامات الغربية وبعد دخول المحكوم للحمام قام باستخراج العلبة ورش أعين عناصر الشرطة الذين كانوا يرافقونه مما تسبب بفقدانهم الرؤية بشكل مؤقت".

وأضاف المصدر، أن "المتهم حاول الهرب بعد ذلك من باب المحكمة باتجاه السياج الخارجي، وأثناء ذلك لاحظه أحد المنتسبين في مركز شرطة الكرار، والذي خرج منه المتهم صباحاً باتجاه المحكمة ويعمل معقب للمركز في المحكمة، وقام بملاحقته، بعدما حشد حرس المحكمة معه، ليتم إيقافه عند السياج الخارجي حيث كانت عجلتين في انتظار الهارب لنقله لمكان مجهول".

وأشار المصدر إلى أن "المحاولة باءت بالفشل، وتم ايقافه ونقله لمركز خاص تحت حراسة مشددة"، مبيناً أن "المتهم تم الحكم عليه في العام الماضي بالسجن لمدة سنة واحدة من قبل محكمة جنح النجف".

ولفت المصدر إلى أن "المتهم تجري محاكمته الآن على مجموعة قضايا أخرى بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين"، مؤكداً أن "المتهم قام بسحب مبالغ مالية من المواطنين تقدر بعشرات مليارات الدنانير".