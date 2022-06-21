بـ"رتل طوارئ" .. إخماد حريق مطعم ومسبح "دريم ستي" في تكريت (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إخماد الحريق الذي أتى على مطعم ومسبح "دريم ستي" في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارزها في مراكز ( تكريت والقادسية ورتل الطوارئ ) تمكنت من إخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع بمطعم ومسبح دريم ستي في حي الزهور بقضاء تكريت.

وأضاف البيان أن المفارز سيطرت على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية .

كما أشار البيان إلى أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.