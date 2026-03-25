بـ"خطة شيطانية".. صاحب صيرفة في ميسان يسرق نفسه للهروب من الديون والأمن يطيح به

كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، ملابسات "بلاغ كاذب" ادعى فيه صاحب مكتب صيرفة تعرضه لسرقة مبالغ مليارية وسبائك ذهبية، ليتبيّن لاحقاً أنه هو من خطط وافتعل الحادثة لتضليل الدائنين والعدالة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز قسم مكافحة إجرام البلدة تمكنت من كشف ملابسات بلاغ كاذب ادعى فيه صاحب إحدى مكاتب الصيرفة تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره (965 مليون دينار عراقي) و (53 ألف دولار أمريكي)، إضافة إلى (5 سبائك ذهب) تزن كل واحدة منها كيلوغراماً واحداً.

وأوضح البيان أنه قوة متخصصة باشرت بإجراء تحقيق موسع وجمع المعلومات فور تلقي البلاغ، حيث تبين وجود واضحة في إفادات المتهم، الذي زعم أن السرقة تمت عبر فتحة في سقف البناية وكسر "القاصة" الحصينة. إلا أن الجهد الاستخباري والميداني كشف زيف هذه الرواية، ليتبيّن أن المبلّغ هو من قام بكسر القاصة وافتعال الحادثة بنفسه نتيجة تعرضه لضائقة مالية وديون مترتبة عليه.

وخلال أربع ساعات فقط من تسجيل الإخبار، نجحت المفارز في كشف الحقيقة، وتم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وتصديقها قضائياً، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت قيادة شرطة ميسان استمرارها في التعامل بحزم مع كل من يحاول تضليل العدالة، مشددة على أن سرعة الإنجاز ودقة العمل تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وكشف الحقائق.