بـ"حضور المرشد الجديد".. أنصار الله الأوفياء تحمل نعوش قتلاها ببغداد

شفق نيوز- بغداد

شيّعت حركة "أنصار الله الأوفياء"، مساء الخميس، قتلاها الذين سقطوا في الضربة الجوية التي استهدفت مقرهم في منطقة عكاشات بقضاء القائم غربي الأنبار، في موكب انطلق من ساحة الحسنيين عند فلكة جسر الطابقين في الجادرية متجهاً نحو تقاطع جامعة بغداد، رُفعت خلاله صورة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي.

وجرى التشييع وسط حضور واسع من عناصر الفصيل، بالإضافة إلى عناصر في الحشد الشعبي وذوي الضحايا.

وفي وقت مبكر من فجر الخميس، شنّت طائرات حربية لم تُعرف هويتها غارة على مواقع الفصيل في منطقة عكاشات، وأوقعت عشرات الضحايا والجرحى/

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن فرق الإسعاف التي حاولت الوصول إلى مواقع الاستهداف تعرضت بدورها لغارات، مما أدى إلى تأخير عمليات الإخلاء ونقل الجرحى.

واتهمت حركة أنصار الله الأوفياء إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم، معتبرةً أن الضربة تهدف إلى فتح ثغرات أمام "التنظيمات الإرهابية".

وتقول الحركة إن عناصرها كانوا يؤدون مهام حماية الحدود ومنع تسلل المسلحين.

وجاء التشييع في سياق إقليمي مشحون بعد أن أعلنت "المقاومة الإسلامية العراقية" التي تضم فصائل شيعية مسلحة التحالف إلى جانب إيران في الحرب الدائرة، وتبنّت خلال الأسابيع الماضية عشرات الاستهدافات ضد القواعد الأمريكية، قبل أن تتعرض مقارّها في مناطق متعددة من العراق لضربات جوية يُعتقد أنها أمريكية أو إسرائيلية، في حين لم تُعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى اللحظة.