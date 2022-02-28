بـ"جرة قلم".. محافظ ذي قار يجري تغييرات كبيرة في خارطة إدارة المحافظة (وثيقة)

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة حكومية صادرة عن محافظ ذي قار، محمد الغزي، يوم الاثنين، إجراء تغييرات جديدة في ديوان المحافظة.

وجاء في الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز، أن "مرحلة البناء تتطلب التغيير (…) وجهنا بإنهاء تكليف المهندس علي جليل كاظم معاون المحافظ لشؤون المتابعة، وتكليف عباس الخزاعي بادارة المنصب".

وتضمنت الوثيقة، توجيه المحافظ بـ"إنهاء تكليف المهندس عبد الكريم قاسم، من منصب المعاون الفني، وتعيين المهندس أحمد حنون بدلا عنه، إضافة إلى تكليف صلاح مهدي بمنصب معاون المحافظ لشؤون الخدمات".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد وافقت بوقت سابق من اليوم، على تنصيب عبد المجيد علاء، مديراً لفرع توزيع كهرباء ذي قار، خلفاً لأحمد حنون حسن، بعد تنسيب أحمد حنون حسن، للعمل في ديوان محافظة ذي قار، بمنصب معاون المحافظ للشؤون الفنية لمدة سنة واحدة.

يذكر أن مصدراً من "ثوار تشرين"، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن فريقاً منهم أخبروا صباح اليوم محافظ ذي قار، محمد الغزي، برفضهم تولي مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار، منصب المعاون الفني له، خلفا للمعاون الحالي، عبد الكريم قاسم.