بـ"المگاوير".. مزارعو النجف يتظاهرون للمطالبة بالتعويض.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من مزارعي محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، تظاهرة كبيرة للمطالبة بتعويضهم عن منعهم من زراعة أحد المحاصيل الزراعية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من الفلاحين في المحافظة نظموا تظاهرة عند مفرگ غماس الحدودي مع محافظة الديوانية، للمطالبة بتعويضهم عن منعهم من زراعة محصول الشلب.

وبين مراسلنا، ان المحتجين من الفلاحين رفعوا (المگاوير والكرك) في إشارة إلى أنهم قد يصعدون الموقف في أي لحظة ما لم تستجب الحكومة لطلباتهم.

ومنعت وزارة الزراعة العراقية بالتعاون مع الموارد المائية أصحاب الأراضي الزراعية من زراعة أراضيهم بمحصول الشلب للموسم الصيفي الحالي بسبب الشحة المائية، وكون وزارتي الزراعة والموارد قد أعلنت عن عدم وجود خطة زراعية صيفية لهذا العام.