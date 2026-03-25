بـ"الزوالي والبطانيات".. بغداديون يحمون سياراتهم من تسقاط "الحالوب"

شفق نيوز- بغداد

بدأ البغداديون، مساء الاربعاء، بالاستعداد للعاصفة المطرية التي حذرت منها هيئة الانواء الجوية العراقية في وقت سابق، عبر حماية سياراتهم من تسقاط حبات البرد "الحالوب".

وقام العديد من أصحاب السيارات بتغطيتها بالاغطية السميكة مثل (الزوالي والبطانيات) ووضع الطابوق فوق قمرة السيارة، لكي لا تتعرض للضرر.

وتأتي هذه الاستعدادات استجابة لتوجيهات مديرية الدفاع المدني، التي اصدرت جملة من التعليمات لاصحاب السيارات والمواطنين لمواجهة العاصفة، ومنها: تغطية قمارة السيارة ببطانية أو غطاء سميك، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشياء القابلة للسقوط، وأبراج الإنترنت والاتصال.

كما دعت للاستعداد لانقطاع الكهرباء وعدم الاقتراب من المحولات وخطوط الضغط العالي، أو لمس الأعمدة أو الأسلاك المكشوفة.

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الأربعاء، أن ذروة تأثير الحالة الجوية تبدأ من ليل الأربعاء وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن أغلب مدن البلاد ستشهد هطول زخات مطر رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة على فترات في مناطق وسط وجنوب العراق، وتترافق مع نشاط للبرق والرعد.

وأضافت أن العواصف الرعدية قد تتسبب برياح هابطة شديدة السرعة، مع فرص لتساقط زخات من البَرَد (الحالوب) في عدة مناطق، لاسيما في وسط وجنوب البلاد، فيما تستمر التقلبات الجوية في مدن الشمال مع بقاء التحذيرات قائمة حتى مساء الجمعة.

وحذّرت الهيئة من غزارة الأمطار خلال فترات الذروة، وما قد يرافقها من سيول في المناطق الجبلية وسفوحها ومجاري الأودية، فضلاً عن احتمالية غرق بعض الأحياء السكنية والشوارع غير المخدومة.