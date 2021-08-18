بغياب مواكب الساسة.. تشرينيون يحيون العاشر من محرم في الناصرية

شفق نيوز / أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، مساء الأربعاء، عن أعداد المواكب الحسينية التي تحيي الآن ليلة العاشر من محرم في ساحة الحبوبي، فيما أكد ناشطون أن العام الحالي شهد مشاركة المواكب التشرينية وغياب مواكب الجهات السياسية في المحافظة.

وذكر النائب الثاني لمحافظ ذي قار، رافع الشامي، لوكالة شفق نيوز، أن "أكثر من ‪ ١٠٠ موكب حسيني ومن مختلف فئات المجتمع بدأت بإحياء العاشر من محرم في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف الشامي، أن "القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار (ج) ورفعت وتيرة عمليات التفتيش تحسبا لأي طارئ"، مؤكدا أن "الفرق الطبية والدوائر الخدمية هي الأخرى دخلت بذات الإنذار لإحياء ذكرى هذه الليلة".

وأوضح أن هذا العام يختلف عن سابقه من الأعوام، حيث شهدت "مشاركة المواكب التابعة للحراك الشعبي التشريني في المحافظة".

من جانبهم، بين ناشطون في المحافظة، أن "المواكب التشرينية هذا العام توحدت تحت راية واحدة ليتم تشكيل أكبر موكب استعراضي في ساحة الحبوبي".

ولفت أحد الناشطين خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المواكب التابعة للأحزاب لم تشترك في استعراض الليلة باستثناء إحدى الجهات السياسية التي دخلت بأسماء أخرى ليست أسماءها الأصلية".