بغرض الابتزاز.. السجن 6 سنوات لمتهم نشر "محادثات وصور" لفتاة في كركوك

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مبتز عن جريمة مساومة فتاة بالتهديد والابتزاز الالكتروني لقاء تنفيذ طلباته.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المبتز نشر صور ومقاطع ومحادثات جرت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى ذوي الضحية لعدم امتثالها لطلباته المخلة بالحياء".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت الحكم بحقه استنادا لإحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".