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بغرامة كبيرة.. المرور تحذر من "كسر" حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-11T18:30:25+0000
بغرامة كبيرة.. المرور تحذر من "كسر" حظر التجوال

شفق نيوز/ حددت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، الفئات المستثناة من حظر التجوال الشامل، وفيما أكدت أن الغلق لا يشمل جميع الطرق والجسور في العاصمة بغداد، توعدت بفرض غرامات مالية مرتفعة على المخالفين.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور ملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تشديد المحاسبة على المخالفين لبيان رقم 1 لسنة 2021 المتضمن فرض الغرامة 100 الف دينار على كل من يخالف الاجراءات".

وأكد ان "هناك تنسيق عالٍ ما بين القوى الماسكة للأرض مع قيادة العمليات المشتركة للحد من تنقل الاشخاص المستثنين وغير المستثنين من حظر التجوال"، مبينا ان "الاستثناء لمن يمتلك باج من العمليات المشتركة لغرض العمل حصراً".

واشار كريم الى ان "الغلق سيكون لبعض الطرق والجسور باستثناء جسري المثنى والسنك"، مضيفا انه "في حال الحاجة الى تغيير في الخطة سيتم الاعلان عن ذلك، كما لن يكون هناك غلقاً تاماً بالكتل الكونكرتية لاي منطقة فهناك طرق للدخول والخروج".

وتابع بالقول "اكدنا على جميع المفارز مراعاة الحالات الانسانية كالمريض او المسافر بالاضافة الى تسهيل مرور المواد الغذائية".

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