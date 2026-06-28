بغداد وأربيل تؤكدان توحيد الجهود لتطوير القطاع الصحي

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الصحة الاتحادي، عبد الحسين الموسوي، ووزير صحة إقليم كوردستان، سامان البرزنجي، يوم الأحد، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في عموم العراق.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الموسوي استقبل في مقر الوزارة وزير صحة إقليم كوردستان والوفد المرافق له، بحضور رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، إلى جانب الملاك المتقدم في وزارتي الصحة الاتحادية والإقليم، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وخلال اللقاء، قدم البرزنجي تهانيه إلى الموسوي بمناسبة تسلمه مهام منصبه وزيراً للصحة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكداً حرص وزارة صحة الإقليم على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في العراق.

من جانبه، رحب الموسوي بوزير صحة إقليم كوردستان والوفد المرافق له، معرباً عن شكره لهذه الزيارة، ومؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة والتكامل مع وزارة صحة الإقليم.

وشدد وزير الصحة الاتحادي على أن توحيد الجهود وتكامل الأدوار في تنفيذ البرامج الصحية وتطوير الخدمات الطبية يمثلان أولوية، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.