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بغداد وأربيل تضعان آلية جديدة بشأن صحة شهادات التربية

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-16T15:53:59+0000
بغداد وأربيل تضعان آلية جديدة بشأن صحة شهادات التربية

شفق نيوز/ عقدت وزارة التربية الاتحادية، يوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع وزارة التربية في إقليم كوردستان، لمناقشة المشاكل التي تواجه المواطنين بخصوص تصديق الشهادات وصحة صدورها، فيما اتفقتا على وضع آلية جديدة للرد على صحة صدور الشهادات.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه مدير عام التقويم والامتحانات في الحكومة الاتحادية شاكر نعمة عبد عون ومدير امتحانات وزارة التربية في اقليم كردستان ومدير قسم الامتحانات في الاقليم، بحسب بيان للتربية الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، "موضوع تصديق الشهادات وصحة صدورها ، من اجل وضع آلية لتحصين الشهادات الامتحانية وحل الاشكالات بين الجانبين".

واكد المجتمعون، "ايجاد آلية جديدة للرد على صحة صدور الشهادات حالياً وتكون عن طريق البريد الالكتروني لاختصار الزمن في انجازها ، فضلاً عن امكانية تصديق الشهادات المترجمة من قبل ممثلية وزارة الخارجية في إقليم كوردستان مع تحديد الدول التي تتطلب ختم وتصديق وزارة التربية الاتحادية ووزارة والخارجية العراقية على الشهادات المترجمة".

واشارت الوزارة الى "اهمية هذا اللقاء من اجل وضع القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية على طاولة الحوار الامر الذي يفضي في النهاية الى رصانة الشهادة العراقية بين مصاف دول العالم".

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